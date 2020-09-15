Справочный курс гривны 15 сентября понижен на 2,66 коп до 28,0221 грн/$1

|Показатель
|14.09.2020
|15.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9955
|28.0221
|0.095
Данные: НБУ
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12:19 15.09.2020 |
Национальный банк 15 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.66 коп. до 28.0221 UAH/USD.
|Показатель
|14.09.2020
|15.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9955
|28.0221
|0.095
Данные: НБУ
|
|
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