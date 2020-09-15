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Золото 15 сентября дорожает на слабом долларе
08:57 15.09.2020 |
Цена на золото во вторник утром растет, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в то время как курс доллара по отношению к другим основным мировым валютам снижается, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,68%, или на 13,4 доллара, до 1977,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,35%, до 27,723 доллара за унцию.
Основное внимание участников торгов сосредоточено на заседании ФРС, которое станет завтра первым после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о корректировке подхода к своей политике. Кроме того, ожидается, что в рамках сентябрьского заседания регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы.
Поддержку слиткам оказывает снижение курса доллара. Ослабление доллара оказывает поддержку стоимости золота, так как в этом случае оно становится дешевле для держателей иностранной валюты. Доллар дешевеет сейчас, в частности, и против евро, и против иены.
"Золото выглядит устойчивым, в основном из-за более слабого доллара, а также из-за небольшого снижения доходности казначейских облигаций США", - сказал Эдвард Мейр, аналитик ED&F Man Capital Markets.
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