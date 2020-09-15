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Доллар 15 сентября слабеет на усилении рисковых настроений
08:54 15.09.2020 |
Курс евро во вторник утром растет по отношению к доллару на росте спроса у инвесторов на рисковые активы, к которым относится и единая европейская валюта, "американец" дешевеет даже по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 EET курс евро к доллару рос до 1,1896 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1868 доллара, курс доллара к иене опускался до 105,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,72 иены; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 92,68 пункта.
Во вторник трейдеры отдают предпочтение покупкам рисковых активов, о чем также свидетельствует подъем на фондовых рынках - биржи Азии в большинстве своем демонстрируют рост. Оптимизм инвесторов связан с новостями касательно лечения коронавируса. Так, СМИ сообщили, что фармацевтическая компания AstraZeneca возобновила клинические испытания своей вакцины от COVID-19, в то время как лекарство совместной разработки Pfizer и BioNTech будет готово к распространению в течение нескольких месяцев.
"Отрадно, что компания Pfizer четко поставила цель - вакцины. По мере восстановления рисковых активов доллар потерял свою динамику", - заявил директор по валютным рынкам Societe Generale Кьёсуке Судзуки (Kyosuke Suzuki).
Что касается ближайших важных для валютного рынка событий, то завтра свое решение относительно величины учётной ставки обнародует Федеральная резервная система (ФРС) США, а в четверг пройдут заседания японского и британского центробанков.
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