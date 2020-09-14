Проект госбюджета-2021 рассчитан на согласованном с НБУ среднегодовом курсе 29,1 грн/$1 - глава Минфина

"Курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, составляет в среднем по году 29,1 грн/$1", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
При этом министр отметил, что этот показатель согласован с Национальный банком Украины.
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Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" рассчитан на среднегодовом курсе национальной валюты в 29,1 грн/$1, сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.
"Курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, составляет в среднем по году 29,1 грн/$1", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
При этом министр отметил, что этот показатель согласован с Национальный банком Украины.
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