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Рост курса евро к доллару ускорился после статистики о промпроизводстве в еврозоне
13:03 14.09.2020 |
Рост курса евро по отношению к доллару ускорился в понедельник днем после публикации статистики о промышленном производстве в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.45 EET курс евро к доллару растёт до 1,1865 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1845 доллара. До выхода этой статистики евро стоил 1,185 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 106 иен за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,14 иены; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,2%, до 93,14 пункта.
Трейдеры обратили внимание, что объем промышленного производства в еврозоне в июле вырос на 4,1% в месячном выражении, а в годовом - снизился на 7,7%. Аналитики полагали, что показатель в месячном выражении вырос на 4%, а в годовом - снизился на 8,2%.
В то же время курс доллара в целом находится под давлением в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США во вторник и среду, которое станет первым после того, как глава Федрезерва Джером Пауэлл объявил о корректировке подхода к своей политике. Так, регулятор будет допускать периоды более высокой инфляции и сосредоточит больше внимания на средней инфляции в долгосрочной перспективе и повышении занятости.
"ФРС окажется под определенным давлением с тем, чтобы она поддержала новые цели политики некоторыми действиями. Ожидается, что регулятор может усилить свои заявления о прогнозах дальнейшей политики, заявив, что ставки останутся без изменений в течение трёх-четырёх лет", - приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).
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