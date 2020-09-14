Справочный курс гривны 14 сентября понижен на 10,91 коп до 27,9955 грн/$1

|Показатель
|11.09.2020
|14.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8864
|27.9955
|0.391
Данные: НБУ
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12:18 14.09.2020 |
Национальный банк 14 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 10.91 коп. до 27.9955 UAH/USD.
|Показатель
|11.09.2020
|14.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8864
|27.9955
|0.391
Данные: НБУ
|
|
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