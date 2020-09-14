Финансовые новости
- |
- 14.09.20
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Исследователь два года молчал об уязвимости в Bitcoin в целях безопасности
12:14 14.09.2020 |
В 2018 году исследователь безопасности Брэйдон Фуллер (Braydon Fuller) обнаружил серьезную уязвимость в Bitcoin Core - ПО, на базе которого работает блокчейн биткойна. Фуллер уведомил разработчиков о проблеме, и они выпустили исправление, однако исследователь решил не сообщать об уязвимости широкой общественности во избежание возможных попыток ее эксплуатации.
Подробности о проблеме были опубликованы только на прошлой неделе, когда эта же уязвимость была обнаружена другим исследователем в другой криптовалюте, базирующейся на старой, неисправленной версии кода протокола Bitcoin.
Уязвимость CVE-2018-17145, получившая название INVDoS, позволяет осуществить классическую атаку отказа в обслуживании (DoS). Злоумышленник может создать особым образом сконфигурированную транзакцию, которая при обработке узлами (серверами) сети Bitcoin может вызвать неконтролируемое потребление памяти сервера, что приведет к аварийному завершению работы системы.
По словам Фуллера, уязвимость очень опасна, поскольку может привести к потере средств или доходов. «Это может произойти из-за потери времени майнинга или расхода электроэнергии, вызванного отключением узлов и задержкой блоков или временным разделением сети. Это также может быть связано с нарушением и задержкой срочных контрактов или запретом экономической деятельности. Это может повлиять на торговлю, биржи, атомные свопы, условное депонирование и платежные каналы HTLC в сети Lightning», - пояснил исследователь.
Помимо узлов сети Bitcoin, работающих на базе Bitcoin Core, INVDoS также затрагивает серверы, работающие на Bcoin и Btcd. Кроме того, уязвимости подвержены криптовалюты Litecoin и Namecoin, базирующиеся на оригинальном протоколе Bitcoin.
Уязвимость была обнаружена повторно исследователем безопасности Джаведом Ханом (Javed Khan) прошлым летом, когда он искал уязвимости в криптовалюте Decred. Хан сообщил о проблеме разработчикам в рамках программы выплаты вознаграждений bug bounty, и в прошлом месяце опубликовал подробности о ней. Полное описание уязвимости было представлено на прошлой неделе, и разработчики криптовалют, базирующихся на старых версиях протокола Bitcoin, могут проверить, затрагивает ли их данная проблема.
Ни Фуллеру, ни Хану не известно о случаях эксплуатации INVDoS в реальных атаках.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Выборы ограниченного участия. Как Навальный Путину встречу с Лукашенко подпортил
ТОП-НОВОСТИ
|Коалиция жабы с гадюкой. Почему Рада собирается провалить бюджет
|Дотянуть бы до весны. Сколько Украина продержится без транша МВФ
|Освободить всех заложников: Решится ли Зеленский на ультиматум Путину
|Шантаж убийством Минска: что пошло не так в переговорах Ермака в Берлине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 14.09.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.09.20
|Проект госбюджета-2021 рассчитан на согласованном с НБУ среднегодовом курсе 29,1 грн/$1 - глава Минфина
|Рост курса евро к доллару ускорился после статистики о промпроизводстве в еврозоне
|Справочный курс гривны 14 сентября понижен на 10,91 коп до 27,9955 грн/$1
|Исследователь два года молчал об уязвимости в Bitcoin в целях безопасности
|Фондовые биржи АТР 14 сентября закрылись ростом на возобновлении испытаний вакцины против COVID
Это интересно
|Airbus начала исследовать возможность полетов птичьим клином
|Xiaomi представила доступный спортивный тренажёр для дома. «Беговая» дорожка для ходьбы URevo U1 стоит менее $200
|Xiaomi представила крутую футуристическую новинку на своей площадке коллективного финансирования
|Представлен рестайлинговый Genesis G70 с новым дизайном
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу в Китае
|Портленд первым в США запретил системы распознавания лиц
|Французская лакшери-компания LVMH не будет покупать ювелирного гиганта Tiffany