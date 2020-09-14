Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.09.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|11.09
|1909.0 (6,0; 1820
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|09.09
|31671.0 (5.0)
|10.09
|18498.0 (5.0)
|11.09
|12762.0 (5.0)
|90091.0 (6.0; 7)
Данные НБУ