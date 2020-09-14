Золото 14 сентября дорожает на ослаблении доллара перед заседанием ФРС

Цена на золото в понедельник утром растет, поддерживаемая слабым долларом в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.52 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,4%, или на 8 долларов, до 1955,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 0,76%, до 27,062 доллара за унцию.

В понедельник стоимость желтого металла поддерживается более слабым курсом доллара. Ослабление доллара оказывает поддержку стоимости золота, так как в этом случае оно становится дешевле для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 93,18 пункта.

В понедельник настроения инвесторов обусловлены ожиданием итогов двухдневного заседания ФРС 15-16 сентября.

"Рынок золота склоняется в сторону политики ФРС", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes). Он добавил, что среда с более низкими процентными ставками и долгосрочные ожидания того, что ФРС собирается усилить меры количественного смягчения и ослабить доллар, поддерживают цены на золото.

Кроме того, на этой неделе ожидаются и другие заседания центробанков. В четверг, 17 сентября, свои решения объявят Банк Японии и Банк Англии.