Доллар дешевеет 14 сентября в ожидании инвесторами заседания ФРС

Курс доллара в понедельник утром немного снижается к другим основным мировым валютам в ожидании инвесторами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.42 EET курс евро к доллару рос до 1,185 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1845 доллара. Курс доллара к иене снижался до 106,03 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,14 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 93,2 пункта.

Ключевым событием для инвесторов на текущей неделе является заседание Федрезерва США, которое пройдет 15-16 сентября. В конце прошлого месяца регулятор объявил, что скорректировал свою стратегию, отметив, что ставит своей целью, чтобы инфляция со временем составила в среднем 2%. При этом некоторые аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что "рынки зашли слишком далеко в своих ожиданиях дальнейшего стимулирования ФРС".

Валютные инвесторы также следят за политическими изменениями в Японии, где в понедельник началось голосование в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), определяющее нового председателя, который вскоре станет и премьером страны вместо уходящего в отставку Синдзо Абэ. Как сообщалось в японских СМИ, больше всего шансов у политического ветерана, генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Суги.

При этом не многие участники рынка ожидают радикальных изменений.

"Основное внимание уделяется составу его кабинета, а также тому, назначит ли он досрочные выборы.... Он говорит, что будет продолжать и развивать абэномику (экономику Абэ - ред.), но сомнительно, насколько далеко он сможет продвинуться", - прокомментировала агентству Рейтер старший валютный стратег MUFG Bank Минори Учида (Minori Uchida).