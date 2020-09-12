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НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в два раза
23:36 11.09.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 сентября 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 22,50 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее в почти в два раза по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 11,50 млн долларов.
По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на 3291,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1217,60 млн долларов.
Как сообщало РБК-Украина, совет Национального банка Украины (НБУ) 10 сентября утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Согласно документу, НБУ будет в дальнейшем придерживаться режима плавающего курсообразования и не будет таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.
Напомним, по прогнозу группы ICU, в сентябре может увеличиться спрос на валюту со стороны импортеров, которые более активно будут пополнять складские запасы с началом нового учебного года и сезона бизнес-активности. Курс будет колебаться в пределах 27,5-28 грн/доллар.
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