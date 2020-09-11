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Евро 11 сентября продолжает дорожать к доллару после заседания ЕЦБ
13:44 11.09.2020 |
Курс евро по отношению к доллару в пятницу третий день подряд сохраняет положительную динамику, связанную с ожиданиями и заявлениями по итогам заседания ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.20 EET курс евро к доллару рос до 1,1864 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1813 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,22 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,13 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 93,14 пункта.
Подъем курса евро к доллару продолжается третий день подряд, при этом в четверг на динамику единой европейской валюты повлияли решения ЕЦБ по монетарной политике и заявления главы регулятора Кристин Лагард. Так, центробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне и не внес изменений в таргетирование инфляции. При этом Лагард отметила, что экономика еврозоны восстанавливается, но ее будущее сильно зависит от коронавируса.
"Когда участники рынка сравнивают тон ЕЦБ с официальным сдвигом в позиции ФРС, которая допускает более высокую инфляцию, они по-прежнему предпочитают продавать доллар", - считает глава отдела исследований MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny), которого цитирует агентство Рейтер. В августе ФРС США заявила, что будет допускать периоды более высокой инфляции и сосредоточит больше внимания на средней инфляции в долгосрочной перспективе и повышении занятости.
Позднее в пятницу на курс доллара может повлиять статистика по инфляции в США. Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в стране до 1,2% в августе с 1% месяцем ранее.
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