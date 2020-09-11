Швейцария утвердила правовую основу для регулирования криптоиндустрии

С 2021 года в Швейцарии появится регуляторная основа для криптовалют и блокчейна. 10 сентября пакет поправок в законодательство страны поддержали парламентарии Сената, сообщает Swiss Info.

Новые нормы определяют принципы обмена цифровых ценных бумаг, процедуру возврата активов, а также требования для запуска криптовалютных бирж. Ранее так называемый «Закон о блокчейне» одобрили в Палате представителей.

«Со следующего года у Швейцарии будет одна из самых прогрессивных нормативных баз», - заявил глава федерации блокчейна страны Хайнц Тенлер.

Ранее правительство Швейцарии отказалось от создания отдельной правовой базы для регулирования блочкейн- и криптоиндустрии. Власти решили внести поправки в отдельные законы, начиная от банкротства компаний и заканчивая торговлей ценными бумагами.

Напомним, с февраля 2021 года власти швейцарского кантона Цуг начнут принимать налоги в BTC и ETH. Провести расчеты в криптовалюте смогут как компании, так и частные лица.