Финансовые новости
- |
- 11.09.20
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Швейцария утвердила правовую основу для регулирования криптоиндустрии
С 2021 года в Швейцарии появится регуляторная основа для криптовалют и блокчейна. 10 сентября пакет поправок в законодательство страны поддержали парламентарии Сената, сообщает Swiss Info.
Новые нормы определяют принципы обмена цифровых ценных бумаг, процедуру возврата активов, а также требования для запуска криптовалютных бирж. Ранее так называемый «Закон о блокчейне» одобрили в Палате представителей.
«Со следующего года у Швейцарии будет одна из самых прогрессивных нормативных баз», - заявил глава федерации блокчейна страны Хайнц Тенлер.
Ранее правительство Швейцарии отказалось от создания отдельной правовой базы для регулирования блочкейн- и криптоиндустрии. Власти решили внести поправки в отдельные законы, начиная от банкротства компаний и заканчивая торговлей ценными бумагами.
Напомним, с февраля 2021 года власти швейцарского кантона Цуг начнут принимать налоги в BTC и ETH. Провести расчеты в криптовалюте смогут как компании, так и частные лица.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Инспекция позиций ВСУ с участием ОБСЕ в районе поселка Шумы временно отменяется - источник в Офисе президента
|Соковыжималка для бизнеса. Чем оказалось «налоговое чудо» Зеленского с поступлениями в бюджет
|Зализанный Зеленский и сорванные вагнеровцы: О чем Богдан рассказал Гордону
|В «коронавирусном» фонде уже нехватает средств для трех бюджетных программ - Счетная палата
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 11.09.20
|На рынке недвижимости, в частности, промышленной и первичной, активность продаж снизилась
|Евро 11 сентября продолжает дорожать к доллару после заседания ЕЦБ
|Швейцария утвердила правовую основу для регулирования криптоиндустрии
|В Украине увеличилось количество случаев мошенничества с банковскими карточками
|Биржи АТР 11 сенября закрылись в основном ростом в рамках коррекции
Это интересно
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу в Китае
|Портленд первым в США запретил системы распознавания лиц
|Французская лакшери-компания LVMH не будет покупать ювелирного гиганта Tiffany
|Volkswagen представил новый Golf в кузове универсал
|Xbox Series X поступит в продажу 10 ноября по цене $499. А ещё Microsoft предложит лизинг
|Xiaomi предлагает очень интересную новинку Poco X3 NFC сразу по сниженной цене
|Samsung, LG и SK Hynix прекратили поставки дисплеев и полупроводников компании Huawei