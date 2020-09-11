Исследование: банки пропускают до 90% подозрительных криптовалютных транзакций

Финансовые учреждения не понимают природу криптовалютных транзакций, поэтому могут пропускать до 90% подозрительных операций. К такому выводу пришли аналитики компании CipherTrace.

За последние два года банки отчитались о 134 500 подозрительных транзакциях с использованием конвертируемых виртуальных валют (CVC). Эксперты CipherTrace считают эту цифру заниженной. По их мнению, многие банки не понимают, как отслеживать такие операции, либо закрывают на них глаза.

Для идентификации кредитно-финансовые учреждения используют собственную базу данных о счетах отправителей и получателей транзакций. В CipherTrace утверждают, что систему обходят крупные потоки, где нельзя сопоставить данные. Кроме этого, название юрлица биржи может отличаться от бренда.

«Типичная система на основе имен может полностью пропустить до 70% криптовалютных бирж и до 90% объема транзакций», - говорится в отчете.

Аналитики призвали банки использовать системы, которые позволили бы им выявлять транзакции пиринговых криптовалютных бирж и более мелких сервисов. Решением может стать и сопоставление контактной информации с данными пользователей.