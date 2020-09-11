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Доллар 11 сентября не показывает определенной динамики перед статистикой из США
08:59 11.09.2020 |
Курс доллара в пятницу утром демонстрирует слабую разнонаправленную динамику к другим основным мировым валютам, инвесторы ожидают статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 EET курс евро к доллару рос до 1,1835 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1813 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,16 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,13 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 93,28 пункта.
В пятницу валютные инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов в ожидании статистики по инфляции в США. Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в стране до 1,2% в августе. Участники торгов пытаются оценить перспективы восстановления крупнейшей мировой экономики после кризиса, вызванного коронавирусом.
"Доллар выглядит хорошо уравновешенным, отскочив от недавних минимумов", - отметили аналитики ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер.
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