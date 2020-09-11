Золото 11 сентября дешевеет в рамках коррекции после трех сессий роста

Цена на золото в пятницу утром снижается на фиксации прибыли инвесторами после трех торговых дней роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,94%, или на 18,65 доллара, до 1945,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,91%, до 26,775 доллара за унцию.

Стоимость золота росла в ходе трех предыдущих торговых сессий подряд, поддерживаемая ослаблением доллара и опасениями за восстановление экономики после коронавируса. В пятницу инвесторы предпочитают фиксировать прибыль.

При этом аналитики видят дальнейшие перспективы для роста цен на желтый металл, поскольку кризис, вызванный пандемией COVID-19, продолжает распространятся, побуждая инвесторов покупать надежные активы, к которым традиционно относится золото.

"Средне- и долгосрочные перспективы для золота остаются оптимистичными, несмотря на недавнюю консолидацию. Сверхслабая денежно-кредитная политика и низкая доходность смягчают негативные последствия", - прокомментировала агентству Рейтер стратег DailyFx Маргарет Янг (Margaret Yang).