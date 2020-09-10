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Депозитные ставки для физлиц 10.09.20
17:59 10.09.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 10 сентября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.22
|0.63
|0.25
|6 мес.
|8.48
|0.81
|0.43
|9 мес.
|8.87
|1.03
|0.52
|12 мес.
|8.68
|1.26
|0.71
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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