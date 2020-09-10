Справочный курс гривны 10 сентября понижен на 0,81 коп до 27,8298 грн/$1

|Показатель
|09.09.2020
|10.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8217
|27.8298
|0.029
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:26 10.09.2020 |
Национальный банк 10 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.81 коп. до 27.8298 UAH/USD.
|Показатель
|09.09.2020
|10.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8217
|27.8298
|0.029
Данные: НБУ
|
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