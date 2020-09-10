Денежная масса в Украине в августе возросла на 1%

Денежная масса в Украине в августе 2020 года возросла на 0,7% - до 1 трлн 676,923 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в четверг.

Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 2,4% - до 562,323 млрд грн.

Центробанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в августе выросли на 1,8% - до 470,475 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 2,255 млрд грн (0,2%) - до 1 трлн 203,292 млрд грн, в частности, в национальной валюте вырос на 1,4% (до 722,38 млрд грн), а в инвалюте сократился на 1,6% (до 480,912 млрд грн).

Кредитный портфель банков в августе вырос на 2,53 млрд грн (также на 0,2%) - до 1 трлн 15,241 млрд грн, в том числе в нацвалюте - на 1,257 млрд грн (на 0,2% - до 612,204 млрд грн), в инвалюте - на 1,273 млрд грн (на 0,3% - до 403,037 млрд грн), свидетельствует отчет.

Согласно данным центробанка, чистые международные резервы в августе увеличились на 1,9% - до $17,812 млрд.

Как сообщалось, в июле 2020 года денежная масса в Украине выросла на 3,6%, денежная база - на 3,1%, в том числе М0 - на 3%. Депозитный портфель банков за июль увеличился на 3,8%, а кредитный - на 2,1%.

Согласно данным в инфляционном отчете, обнародованном центробанком в июле, регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год с 7,5% (в апрельском прогнозе) до 20,7% и денежной массы - с 3,5% до 19,5%.