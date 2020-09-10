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Mastercard запустит песочницу для тестирования национальных цифровых валют
11:24 10.09.2020 |
Финансовая корпорация Mastercard представила виртуальную среду для тестирования цифровых валют центральных банков (CBDC). Об этом сообщается в пресс-релизе.
Проект представляет собой контролируемую среду, в которой банки могут моделировать выпуск национальных цифровых валют. Результатом станет оценка их совместимости с существующей платежной экосистемой и практичность использования CBDC.
«Эта новая платформа поддержит центральные банки в принятии решений по развитию местной и региональной экономики», - заявил вице-президент по цифровым активам и блокчейн-продуктам Mastercard Радж Дхамодхаран.
В Mastercard не уточнили, какое программное обеспечение используется в проекте. Известно лишь, что в нем задействована технология распределенного реестра.
Ранее независимые аналитики из института dGen предположили, что в течение десяти лет от трех по пяти стран полностью откажутся от фиата в пользу национальных цифровых валют. Точных утверждений авторы отчета не приводят, но указывают на Китай и Багамские острова.
По данным Банка международных расчетов, на начало 2019 года исследованиями в области CBDC занимались 70% центральных банков. Такой интерес объясняется усилением конкуренции и финансовой инклюзивности, а также расширением инструментов фискальной политики.
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