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Остаток средств на корсчетах банков 10.09.20
10:44 10.09.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|10 августа
|46782.5
|11 августа
|58147.1
|12 августа
|58626.8
|13 августа
|51051.1
|14 августа
|53618.5
|17 августа
|68282.1
|18 августа
|60754.5
|19 августа
|56726.4
|20 августа
|62379.0
|21 августа
|64249.8
|25 августа
|56304.0
|26 августа
|57457.3
|27 августа
|57777.7
|28 августа
|56330.7
|31 августа
|48275.9
|1 сентября
|53655.0
|2 сентября
|45467.8
|3 сентября
|42605.6
|4 сентября
|44963.3
|7 сентября
|51580.1
|8 сентября
|40184.3
|9 сентября
|38164.5
|10 сентября
|37814.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 10 сентября - 27,8296 грн
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