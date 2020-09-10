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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 10.09.2020
11:09 10.09.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 10 сентября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,7863
|Укрстройинвестбанк
|27,8500
|Укргазбанк
|27,7700
|Земельный капитал
|27,8691
|Креди Агриколь
|27,7700
|Райффайзен Банк Аваль
|27,8800
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7700
|OTP Bank
|27,9000
|Укрэксимбанк
|27,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,9000
|Правекс
|27,7500
|Правекс
|27,9000
|Коминвестбанк
|27,7500
|Креди Агриколь
|27,9300
|Банк Сич
|27,7500
|Пивденный
|27,9300
|Пивденный
|27,7300
|Укргазбанк
|27,9300
|Форвард банк
|27,7000
|Банк Сич
|27,9500
|Укрстройинвестбанк
|27,7000
|Коминвестбанк
|27,9500
|OTP Bank
|27,7000
|Укрэксимбанк
|27,9500
|Приватбанк
|27,6500
|Форвард банк
|27,9500
|Окси банк
|27,6500
|Окси банк
|27,9600
|Ощадбанк
|27,6400
|Ощадбанк
|27,9900
|Альфа-банк
|27,6000
|ТАСкомбанк
|28,0000
|ТАСкомбанк
|27,5500
|Приватбанк
|28,0112
|Райффайзен Банк Аваль
|27,5482
|Альфа-банк
|28,2000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|32,7500
|Укрстройинвестбанк
|32,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,7000
|Коминвестбанк
|32,9000
|Укрэксимбанк
|32,6800
|Пивденный
|32,9300
|Креди Агриколь
|32,6700
|OTP Bank
|32,9500
|Земельный капитал
|32,6600
|Банк Сич
|32,9500
|Банк Сич
|32,6500
|Ощадбанк
|32,9500
|Правекс
|32,6000
|Форвард банк
|32,9500
|Коминвестбанк
|32,6000
|Земельный капитал
|32,9775
|Окси банк
|32,5500
|Укргазбанк
|32,9800
|Укрстройинвестбанк
|32,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,9900
|Форвард банк
|32,4500
|Окси банк
|33,0000
|Приватбанк
|32,4500
|Украинский Капитал
|33,0000
|Пивденный
|32,4300
|Приватбанк
|33,0033
|Укргазбанк
|32,4200
|Креди Агриколь
|33,0300
|Альфа-банк
|32,3500
|Правекс
|33,0500
|ТАСкомбанк
|32,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|33,0800
|Райффайзен Банк Аваль
|32,2580
|Укрэксимбанк
|33,1800
|Ощадбанк
|32,2000
|ТАСкомбанк
|33,3000
|Украинский Капитал
|30,5000
|Альфа-банк
|33,4500
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