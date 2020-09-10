Финансовые новости
- |
- 10.09.20
- |
- 10:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сергей Фурса: Сейчас, критикуя выкуп варрантов, советники в офисе президента как бы говорят, что до этого врали
Уманский, который был министром или замом министра при всех и особенно при Юлии Владимировне, и даже побыл месяцок министром при Зеленском, а сейчас советник самого Ермака, критикует операцию по выкупу варрантов. Говорит, что зачем мы их покупаем, если по ним ничего не надо платить в ближайшее время. Говорит, что «Зрада». Что зря выкупали. Убытки нанесли государству. И опять каких то ужасных массонов обогатили. Вероятно, тех же, кто стоит за «пирамидой ОВГЗ». В общем, мысль о Соросе приходит как бы сама по себе.
При этом, этот самый Уманский, все время критиковал Яресько за выпуск варрантов, предрекая чуть ли не банкротство государства в связи с непосильными выплатами по этим варрантам.
Вот вы ребята определитесь наконец. Варранты это риск и по ним Украина переплатит и значит они зло. Или выкупать варранты ниже номинала это зло, потому что все равно по ним никто не будет платить. Потому что может быть только одно. Либо по варрантам предстоят большие выплаты, мы их ожидаем и поэтому их надо выкупить или обменять на долг. Или варранты это гениальное решение и мы по ним ничего платить не будем.
Потому что пока одни и те же люди нас много лет пугали тем, что Яресько при реструктуризации продала душу дьяволу и выпуск варрантом приведет к непомерной нагрузке на бюджет. А сейчас эти же люди критикую выкуп варрантов.
Это вообще как?
И сама сделка. В ней удивляет только одно. Что Украина решилась на нее сейчас, в год рекордного дефицита бюджета. Потому как по идее вы не ожидаете от страны в такой момент долгосрочного планирования, а ждете, что будут латать дыры.
По сути сделки. Были выкуплены варранты. Была выкуплено около 11,5% выпуска по цене около 87% от номинала. Упростим максимально ситуацию и рассмотрим ее. При реструктуризации, более 5 лет назад, под эти варранты, которые Украина только что выкупила, было списано долга на $300 млн. За это время вместо долга были варранты, по которым никто не платил купон. В итоге, только на этих $300 млн было сэкономлено около $100 млн. А теперь Минфин выкупил назад эти бумаги где-то за $260 млн. В итоге, только на этом кусочке варрантов, на 10% от выпуска, Украина сэкономила $150 млн. И если проецировать ее на весь объём выпуска, с которым, возможно, получится сделать тоже самое, то выйдет уже сумма в $1,5 млрд. Хорошая математика. Которую стоит выучить тем, кто хотел распять Яресько за реструктуризацию.
В итоге, сделка была выгодной. И очень жаль, что удалось сделать так только с 11% от выпуска. Особенно, учитывая, что падение экономики в 2020 году из-за карантина повышают риски роста экономики выше 2% в следующем году. По крайней мере большинство банков ждут рост ВВП Украины выше 3-4% в 2021 году.
Конечно, если предполагать, что Украина никогда никому ничего платить не будет, то можно не выкупать варранты. И просто подождать 2040 года. Когда они спокойно самоуничтожаться. Но, кажется, именно критики выкупа обещали нам бурный экономический рост. И предполагали, что платежи по варрантам составят миллиарды долларов. И, сейчас, критикуя выкуп варрантов, они как бы говорят, что до этого врали. Или манипулировали. Или фантазировали.
Вот такие советники в офисе президента. Кажется, это они вкладывают президенту в уши то, что он говорит. Например про рост налоговый поступлений в полтора раза в этом году. И с такой шизофренией у них в голове это и не удивительно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В «коронавирусном» фонде уже нехватает средств для трех бюджетных программ - Счетная палата
|Инспекция позиций ВСУ представителями «ДНР»: В чем здесь кроется зрада
|Суд обязал СБУ открыть дело по признакам госизмены в провале операции с «вагнеровцами» - Арьев
|Парад местных референдумов. Как «слуги народа» помогут сепаратистам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сергей Фурса: Сейчас, критикуя выкуп варрантов, советники в офисе президента как бы говорят, что до этого врали
|Золото 10 сентября слабо растет в цене на снижении курса доллара перед заседанием ЕЦБ
|Евро 10 сентября укрепляется к доллару на ожиданиях решений и комментариев ЕЦБ
|Биржи АТР 10 сентября в основном демонстрируют небольшой коррекционный рост после «распродаж» среды
|Фондовые индексы США 9 сентября восстановились после падения днем ранее
|Профильный комитет Рады рекомендовал экс-совладельца Укргазбанка Горбаля на должность члена Совета НБУ
Это интересно
|Представлена игровая приставка Xbox Series S. Она действительно очень доступна
|Стремительное падение Huawei. Годовые поставки смартфонов снизятся до уровня квартальных
|Skoda отправила в отставку самую компактную модель - электрокар Citigoᵉ iV
|Компания TikTok выиграла спор за украинский домен
|Билл Гейтс считает, что грузовики Tesla Semi и электрические самолёты «не взлетят»
|Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11 %
|Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class