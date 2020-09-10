Сергей Фурса: Сейчас, критикуя выкуп варрантов, советники в офисе президента как бы говорят, что до этого врали

Сергей Фурса, инвестиционный банкир / Facebook

Уманский, который был министром или замом министра при всех и особенно при Юлии Владимировне, и даже побыл месяцок министром при Зеленском, а сейчас советник самого Ермака, критикует операцию по выкупу варрантов. Говорит, что зачем мы их покупаем, если по ним ничего не надо платить в ближайшее время. Говорит, что «Зрада». Что зря выкупали. Убытки нанесли государству. И опять каких то ужасных массонов обогатили. Вероятно, тех же, кто стоит за «пирамидой ОВГЗ». В общем, мысль о Соросе приходит как бы сама по себе.

При этом, этот самый Уманский, все время критиковал Яресько за выпуск варрантов, предрекая чуть ли не банкротство государства в связи с непосильными выплатами по этим варрантам.

Вот вы ребята определитесь наконец. Варранты это риск и по ним Украина переплатит и значит они зло. Или выкупать варранты ниже номинала это зло, потому что все равно по ним никто не будет платить. Потому что может быть только одно. Либо по варрантам предстоят большие выплаты, мы их ожидаем и поэтому их надо выкупить или обменять на долг. Или варранты это гениальное решение и мы по ним ничего платить не будем.

Потому что пока одни и те же люди нас много лет пугали тем, что Яресько при реструктуризации продала душу дьяволу и выпуск варрантом приведет к непомерной нагрузке на бюджет. А сейчас эти же люди критикую выкуп варрантов.

Это вообще как?

И сама сделка. В ней удивляет только одно. Что Украина решилась на нее сейчас, в год рекордного дефицита бюджета. Потому как по идее вы не ожидаете от страны в такой момент долгосрочного планирования, а ждете, что будут латать дыры.

По сути сделки. Были выкуплены варранты. Была выкуплено около 11,5% выпуска по цене около 87% от номинала. Упростим максимально ситуацию и рассмотрим ее. При реструктуризации, более 5 лет назад, под эти варранты, которые Украина только что выкупила, было списано долга на $300 млн. За это время вместо долга были варранты, по которым никто не платил купон. В итоге, только на этих $300 млн было сэкономлено около $100 млн. А теперь Минфин выкупил назад эти бумаги где-то за $260 млн. В итоге, только на этом кусочке варрантов, на 10% от выпуска, Украина сэкономила $150 млн. И если проецировать ее на весь объём выпуска, с которым, возможно, получится сделать тоже самое, то выйдет уже сумма в $1,5 млрд. Хорошая математика. Которую стоит выучить тем, кто хотел распять Яресько за реструктуризацию.

В итоге, сделка была выгодной. И очень жаль, что удалось сделать так только с 11% от выпуска. Особенно, учитывая, что падение экономики в 2020 году из-за карантина повышают риски роста экономики выше 2% в следующем году. По крайней мере большинство банков ждут рост ВВП Украины выше 3-4% в 2021 году.

Конечно, если предполагать, что Украина никогда никому ничего платить не будет, то можно не выкупать варранты. И просто подождать 2040 года. Когда они спокойно самоуничтожаться. Но, кажется, именно критики выкупа обещали нам бурный экономический рост. И предполагали, что платежи по варрантам составят миллиарды долларов. И, сейчас, критикуя выкуп варрантов, они как бы говорят, что до этого врали. Или манипулировали. Или фантазировали.

Вот такие советники в офисе президента. Кажется, это они вкладывают президенту в уши то, что он говорит. Например про рост налоговый поступлений в полтора раза в этом году. И с такой шизофренией у них в голове это и не удивительно.