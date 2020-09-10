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Золото 10 сентября слабо растет в цене на снижении курса доллара перед заседанием ЕЦБ
09:24 10.09.2020 |
Цена на золото, поддерживаемая ослаблением доллара, показывает небольшой рост в четверг утром, инвесторы также ожидают заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.46 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,05%, или на 1 доллар, до 1955,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 0,8%, до 27,305 доллара за унцию.
В четверг стоимость желтого металла поддерживается более слабым курсом доллара. Ослабление доллара оказывает поддержку стоимости золота, так как в этом случае оно становится дешевле для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 93,14 пункта.
При этом инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов и сохранять осторожность в преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится позднее в четверг.
"Заседание ЕЦБ является важным событием для риска на этой неделе... В некоторой степени золото может ждать не только ЕЦБ, но и данные по инфляции США и заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе", - отметил агентству Рейтер старший валютный стратег DailyFx Илья Спивак (Ilya Spivak).
Аналитики ANZ, мнение которых также приводит агентство, считают, что в долгосрочной перспективе более низкие процентные ставки и макроэкономическая неопределенность должны поддержать инвестиции в золото. "Физический спрос восстанавливается, поэтому цена золота достигнет 2300 доллара за унцию в следующем году", - прогнозируют аналитики.
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