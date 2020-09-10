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Евро 10 сентября укрепляется к доллару на ожиданиях решений и комментариев ЕЦБ
08:53 10.09.2020 |
Курс евро растет к доллару в четверг утром на ожиданиях инвесторами решений и комментариев Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам его заседания, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 EET курс евро к доллару рос до 1,1826 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1802 доллара. Курс доллара к иене снижался до 106,15 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 93,17 пункта.
Трейдеры ждут заседания ЕЦБ, которое пройдет позднее в четверг. Инвесторы не ожидают каких-либо изменений в политике регулятора, но будут внимательно прислушиваться к тому, что будет сказано о евро после его резкого роста в августе.
Особое внимание рынков будет уделено пресс-конференции главы регулятора Кристин Лагард по итогам заседания и ее комментариям о том, как рост евро до двухлетнего максимума в этом месяце повлиял на перспективы инфляции и экономического роста.
"ЕЦБ - однозначно крупнейшее событие на этой неделе, и на карту поставлено очень многое.... Совсем недавно ЕЦБ преуменьшил значение инфляции, но я хочу увидеть, как Лагард подойдет к этому на своей пресс-конференции. Это определит, в каком направлении пойдет евро", - отметил агентству Рейтер генеральный менеджер по торговле Sumitomo Mitsui Bank Масару Исибаси (Masaru Ishibashi).
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