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Депозитные ставки для физлиц 09.09.20
18:00 09.09.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 9 сентября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.29
|0.63
|0.23
|6 мес.
|8.45
|0.81
|0.38
|9 мес.
|8.81
|1.00
|0.38
|12 мес.
|8.55
|1.21
|0.62
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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