Справочный курс гривны 9 сентября понижен на 5,96 коп до 27,7979 грн/$1

|Показатель
|08.09.2020
|09.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7979
|27.8217
|0.086
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12:20 09.09.2020 |
Национальный банк 9 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.38 коп. до 27.8217 UAH/USD.
|Показатель
|08.09.2020
|09.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7979
|27.8217
|0.086
Данные: НБУ
|
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