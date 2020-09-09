Золото 9 сентября слабо меняется в цене на стабильном долларе

Цена на золото в среду утром слабо снижается, стабильный доллар оказывает некоторое давление на стоимость металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.39 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,15%, или на 2,9 доллара, до 1940,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 0,01%, до 26,995 доллара за унцию.

Укрепление доллара оказывает давление на стоимость золота, так как в этом случае оно становится дороже для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,48%, до 93,16 пункта.

При этом более активное снижение цен на актив-убежище тормозят опасения инвесторов относительно возможной второй волны коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались. Число случаев заражения растет в Индии, Великобритании, Испании и некоторых частях США, что угрожает надеждам на восстановление мировой экономики.