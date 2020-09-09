Доллар 9 сентября стабилен к иене и евро в отсутствие новых рисков

Курс доллара в среду утром не показывает ярко выраженной динамики к другим основным мировым валютам в отсутствие новых движущих факторов, инвесторы также пребывают в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 EET курс евро к доллару рос до 1,1784 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1779 доллара. Курс доллара к иене снижался до 105,93 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,01 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 93,47 пункта.

В среду утром валютные инвесторы оценивают последствия распродаж на американских фондовых биржах во вторник. Так, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 4,7%. Доллар часто служит "активом-убежищем" во времена экономических кризисов.

"Распродажа в техсекторе застала рынок врасплох, и пока неясно, будут ли какие-то более широкие последствия.... Это может привести к ослаблению позиций в других частях рынка, и, вероятно, именно это мы и наблюдаем прямо сейчас", - сказал валютный аналитик Банка Сингапура Мох Сионг Сим.

Курс европейской валюты к доллару также остается стабильным, поскольку трейдеры ждут заседания ЕЦБ в четверг. Инвесторы не ожидают каких-либо изменений в политике регулятора, но будут внимательно прислушиваться к тому, что будет сказано о евро после его резкого роста в августе.