Мнение: курс Ethereum удерживает финансовая пирамида Forsage

Управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван объяснила растущий курс ETH пузырем, спровоцированным Ethereum-проектом Forsage. По мнению эксперта, предполагаемая финансовая пирамида может обрушить курс ETH до новых минимумов.

Forsage позиционирует себя как децентрализованный проект матричного маркетинга. В июле финансовый регулятор Филиппин заметил признаки финансовой пирамиды, поэтому рекомендовал пользователям отказаться от инвестиций в компанию.

О сообщении регулятора напомнила и Дови Ван, но заметила: проект продолжает привлекать инвесторов.

По данным EthGasStation, Forsage занимает третье место по потреблению газа за последние 30 дней. По оценкам Dune Analytics, в проект отправлено 602 697 ETH, а суточное потребление газа составляет 2,90%.

Ван полагает, что неустойчивость или обрушение финансовой пирамиды приведет к падению ETH до новых минимумов.

Напомним, к критикам Forsage присоединился сооснователь Ethereum Виталик Бутерин. Но представители компании заявили, что подобные проекты благоприятно влияют на сеть Ethereum и обеспечивают доход в виде комиссий.



