Банкиры подчеркивают необходимость завершения «кредитных каникул»

Банкиры настаивают на завершении предоставления "кредитных каникул" в связи с необходимостью проведения оценки кредитного портфеля.

"Дальше тянуть с каникулами и с этим состоянием, когда никто не понимает, что происходит, наверное, не стоит (...). Второй, третий, четвертый сеты "кредитных каникул" для одних и тех же, которые не работают, не обслуживают и не имеют перспектив, – это, наверное, несвоевременно и неуместно", – сказала начальник управления макропруденциальной политики и исследований департамента финстабильности Первин Дадашова в ходе "круглого стола", проведенного "Финансовым клубом" во вторник.

Она подчеркнула, что НБУ поддерживает предоставление "кредитных каникул", поскольку они способствуют выходу заемщика из кризиса, однако настаивает на необходимости разделения заемщиков на "обслуживающих" и на "не обсуживающих" кредит с целью понимания реального объема неработающих активов на балансах украинских банков.

"Сейчас период после карантина, он такой – определяющий: в том плане, что те, кто брал на всякий случай ("кредитные каникулы" – ИФ), как бы "есть возможность, почему бы не взять", они довольно быстро вышли из этого состояния", – сказал директор департамента взыскания беззалоговых кредитов Альфа-Банка Дмитрий Дяченко.

Он добавил, что Альфа-Банк разрабатывает новые программы лояльности для заемщиков "которым действительно тяжело, и которые до сих пор не смогли восстановиться".

Вместе с тем Дяченко подчеркнул, что банк осознает необходимость возврата заемщиков "в русло добропорядочного выполнения обязательств".

Как сообщил зампредправления банка "Форвард" Андрей Прусов, банк сначала с помощью анализа выявил клиентов, которые действительно нуждаются в "кредитных каникулах", и уже затем провел реструктуризацию кредитов и предоставление "кредитных каникул".

"Мы отметили, что особо выделяются - в принципе, неудивительно - два вида индустрии: туризм и ресторанный бизнес", – сказал он, уточнив, что больше всего пострадали лица, оформленные как физлицо-предприниматель.