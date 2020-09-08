Украина за 8 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 18,3%

Металлургические предприятия Украины в январе-августе текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $5 млрд 150,212 млн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, на черные металлы за этот период пришлось 16,7% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,08% за восемь месяцев прошлого года.

В августе поступления от экспорта черных металлов составили $633,953 млн.

При этом Украина в январе-августе текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 23,9% – до $652,238 млн. В августе этот показатель составлял $93,758 млн.

Кроме того, Украина в январе-августе сократила экспорт металлоизделий на 16,3% - до $597,324 млн. В августе их поставлено на $69,511 млн.

За этот период импорт металлоизделий снизился на 24,3% - до $552,072 млн. В августе их ввезено на $81,931 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до $8 млрд 738,635 млн. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год. При этом Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до $1 млрд 251,818 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% - до $1 млрд 42,455 млн. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% - до $1 млрд 99,091 млн.