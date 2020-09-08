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Фунт 8 сентября дешевеет к доллару на опасениях Brexit без торгового соглашения
13:15 08.09.2020 |
Курс фунта стерлингов снижается по отношению к доллару на растущих опасениях выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без заключения торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.55 EET курс фунта снижался до 1,3069 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3166 доллара. Курс евро снижался в то же время до 1,1797 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1817 доллара, курс доллара к иене рос до 106,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,25 иены, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,58%, до 93,26 пункта.
Валютные инвесторы с осторожностью оценивают новости о Brexit, оценивая вероятность выхода Великобритании из ЕС без торгового соглашения. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.
На этом фоне инвесторы обратили внимания на появившиеся сообщения в СМИ о том, что Великобритания предупредила ЕС о том, что она ведёт подготовку к выходу из союза без итогового соглашения.
"Очевидно, что заголовки о том, что правительство Великобритании разрабатывает некоторые отступления в соглашении о выходе, не понравятся официальным лицам в Брюсселе, если они верны.... Со временем риск Brexit без соглашения растет", - прокомментировал ситуацию агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии Lombard Odier Василеос Гионакис (Vasileios Gkionakis).
Остаётся вопрос и с США, и обе стороны планируют 8 сентября начать четвертый раунд переговоров о торговом соглашении после Brexit. В ходе третьего этапа торговых переговоров, состоявшихся с 27 июля по 7 августа, Великобритания достигла предварительных договоренностей по основным пунктам соглашения, однако резко выступила против импортных пошлин на шотландский виски, о которых ранее объявили Штаты.
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