|Показатель
|07.09.2020
|08.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7383
|27.7979
|0.215
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
12:24 08.09.2020 |
Национальный банк 8 сентября повышен справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.96 коп. до 27.7979 UAH/USD.
|Показатель
|07.09.2020
|08.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7383
|27.7979
|0.215
Данные: НБУ
|
|
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
|Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации
|Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина
|Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|Биржи АТР 8 сентября закрылись ростом на оптимизме вокруг состояния экономики
|Справочный курс гривны 8 сентября понижен на 5,96 коп до 27,7979 грн/$1
|Количество страховых компаний в Украине во II кв. сократилось на 10 - до 215
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.09.20
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 07.09.20
|Остаток средств на корсчетах банков 08.09.20
|Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook
|SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая
|В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости
|Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов
|Skoda рассекретила первый электрический кроссовер
|Google представила новый режим для планшетов Android
|Новая система от Microsoft поможет в борьбе с дипфейками