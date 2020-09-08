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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 07.09.20
11:02 08.09.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 7 сентября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|02.09
|26460.0 (5.0)
|03.09
|25014.0 (5.0)
|04.09
|20016.0 (5.0)
|92220.0 (6.0)
|07.09
|27973.0 (5.0)
Данные НБУ
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