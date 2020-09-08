Финансовые новости
- |
- 08.09.20
- |
- 13:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 08.09.20
10:52 08.09.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|7 августа
|43541.0
|10 августа
|46782.5
|11 августа
|58147.1
|12 августа
|58626.8
|13 августа
|51051.1
|14 августа
|53618.5
|17 августа
|68282.1
|18 августа
|60754.5
|19 августа
|56726.4
|20 августа
|62379.0
|21 августа
|64249.8
|25 августа
|56304.0
|26 августа
|57457.3
|27 августа
|57777.7
|28 августа
|56330.7
|31 августа
|48275.9
|1 сентября
|53655.0
|2 сентября
|45467.8
|3 сентября
|42605.6
|4 сентября
|44963.3
|7 сентября
|51580.1
|8 сентября
|40184.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 8 сентября - 27,7509 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
|Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации
|Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина
|Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 8 сентября закрылись ростом на оптимизме вокруг состояния экономики
|Справочный курс гривны 8 сентября понижен на 5,96 коп до 27,7979 грн/$1
|Количество страховых компаний в Украине во II кв. сократилось на 10 - до 215
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.09.20
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 07.09.20
|Остаток средств на корсчетах банков 08.09.20
Это интересно
|Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook
|SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая
|В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости
|Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов
|Skoda рассекретила первый электрический кроссовер
|Google представила новый режим для планшетов Android
|Новая система от Microsoft поможет в борьбе с дипфейками