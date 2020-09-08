Финансовые новости
- |
- 08.09.20
- |
- 13:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото 8 сентября слабо дешевеет на укреплении курса доллара
09:03 08.09.2020 |
Цена на золото во вторник утром слабо снижается на фоне роста курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,11%, или на 2 доллара, до 1932,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 0,89%, до 26,95 доллара за унцию.
Укрепление доллара оказывает давление на стоимость золота, так как в этом случае оно становится дороже для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,48%, до 93,16 пункта.
"За последние 24 часа мы стали свидетелями более сильного доллара США, что немного повлияло на золото", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега DailyFx Ильи Спивака (Ilya Spivak).
При этом снижение цен на металл, который является активом-убежищем во времена экономической неопределенности, ограничено растущими опасениями по поводу восстановления мировой экономики после коронавируса. Рост новых вспышек по всему миру грозит повлечь новые карантинные меры и снова затормозить экономический рост.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
|Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации
|Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина
|Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 8 сентября закрылись ростом на оптимизме вокруг состояния экономики
|Справочный курс гривны 8 сентября понижен на 5,96 коп до 27,7979 грн/$1
|Количество страховых компаний в Украине во II кв. сократилось на 10 - до 215
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.09.20
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 07.09.20
|Остаток средств на корсчетах банков 08.09.20
Это интересно
|Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook
|SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая
|В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости
|Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов
|Skoda рассекретила первый электрический кроссовер
|Google представила новый режим для планшетов Android
|Новая система от Microsoft поможет в борьбе с дипфейками