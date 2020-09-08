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Доллар укрепляется к евро 8 сентяря в ожидании заседания ЕЦБ
09:00 08.09.2020 |
Курс доллара во вторник утром растет к евро и практически не меняется к иене, инвесторы сосредоточили свое внимание на грядущем заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.34 EET курс евро к доллару снижался до 1,1804 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1817 доллара. Курс доллара к иене оставался на уровне предыдущего закрытия в 106,25 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,46%, до 93,15 пункта.
Американская валюта во вторник показывает слабую динамику к другим мировым валютам, поскольку инвесторы предпочитают сохранять осторожность, оценивая, смогут ли комментарии Европейского центробанка на заседании в четверг оказать давление на евро.
"ЕЦБ может увеличить опасения по поводу дальнейшего повышения курса евро и внести некоторые коррективы в свои прогнозы инфляции в сторону понижения.... На наш взгляд, доллар может продолжить рост в оставшуюся часть недели из-за возможности, что ЕЦБ сделает резкий поворот в сторону более мягкой политики", - цитирует агентство Рейтер слова валютного аналитика в CBA Кима Мунди (Kim Mundy).
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