Финансовые новости
- |
- 07.09.20
- |
- 17:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинцы в августе продали больше валюты, чем купили - НБУ
15:48 07.09.2020 |
Украинцы в августе продали через банковскую систему 1,448 млрд долл., или на 151,2 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.
Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превысила ее покупку девятый месяц подряд.
С начала года, за январь-август, украинцы продали через банковскую систему на 1,121 млрд долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы
|Атака с двух сторон. Зачем Коломойский и Ермак растаскивают фракцию «слуг народа»
|Что делали над Украиной американские бомбардировщики B-52
|Летающая Верещук. Кто из кандидатов сможет рассмешить избирателей больше, чем Зеленский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение «Ощадбанка» в Фонд гарантирования вкладов
|НБУ пересмотрел размер корректирующих коэффициентов по ОВГЗ
|Украинцы в августе продали больше валюты, чем купили - НБУ
|Международные резервы Украины в августе выросли на 1% - НБУ
|Евро стабилен к доллару 7 сентября перед заседанием европейского центробанка
|Размер гарантированного банковского вклада планируют повысить втрое
Это интересно
|Google представила новый режим для планшетов Android
|Новая система от Microsoft поможет в борьбе с дипфейками
|Индия заблокировала PUBG и 117 китайских приложений
|Peugeot 3008 обновился: «клыки льва» и «упрощенный» гибрид
|Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов
|Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme
|Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning