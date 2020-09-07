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Международные резервы Украины в августе выросли на 1% - НБУ
Международные резервы Украины в августе 2020 года, по предварительным данным, увеличились на 1% - до $29,049 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.
"По состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составляли $29 048,7 млн (в эквиваленте), согласно предварительным данным. В августе они увеличились на 1%, прежде всего, благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке", - говорится в сообщении.
Как отмечает Нацбанк, на динамику резервов повлияли его операции на межбанковском валютном рынке - в августе регулятор купил $460,5 млн и не осуществлял операции по продаже валюты. "В августе предложение валюты превышало спрос, и НБУ мог пополнять международные резервы", - уточняется в сообщении.
Согласно ему, на динамике резервов в августе также отразились валютные поступления в пользу правительства в размере $250,5 млн от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированных в валюте.
Вместе с тем на погашение госдолга в инвалюте правительство направило $645,2 млн, в том числе $496,5 млн - по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные средства - по обязательствам перед иностранными кредиторами.
Указывается также, что в августе правительство и НБУ выплатили $204,5 млн в пользу Международного валютного фонда (МВФ).
Кроме того, на динамику показателя в августе повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) - в прошлом месяце их стоимость возросла на $385 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.
Как отмечает регулятор, по состоянию на 1 сентября 2020 года объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
Согласно данным, размещенным на сайте Нацбанка, его чистые международные резервы, которые рассчитываются как превышение золотовалютных резервов над обязательствами центробанка в инвалюте, по итогам августа увеличились на $339,31 млн - до $17,813 млрд после сокращения в июле на $21,27 млн.
В целом за восемь месяцев 2020 года чистые международные резервы НБУ выросли на 12,9%, или на $2,029 млрд.
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