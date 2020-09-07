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Евро стабилен к доллару 7 сентября перед заседанием европейского центробанка
13:18 07.09.2020 |
Курс евро слабо снижается по отношению к доллару в понедельник днем в ожидании инвесторами заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.38 EET курс евро к доллару снижался до 1,1831 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1837 доллара. Курс доллара к иене снижался до 106,22 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,23 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 92,96 пункта.
В начале недели инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов, поскольку все основное внимание сосредоточено на заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг, 10 сентября. Инвесторы не ожидают каких-либо изменений в политике регулятора, но будут внимательно прислушиваться к тому, что будет сказано о евро после его резкого роста в августе.
При этом объем торгов на валютном рынке несколько снижен, поскольку биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником - Днем труда, который отмечается в первый понедельник сентября.
Доллар же укрепляется на последних сессиях на перспективах восстановления экономики после коронавируса. Поддержку американской валюте оказали данные о снижении уровня безработицы в США до 8,4% с уровня июля в 10,2%, что превзошло ожидания аналитиков, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,4 миллиона, что совпало с прогнозами экспертов.
"Доллар США в последнее время укрепился", - сказал агентству Рейтер валютный стратег RBC Capital Markets Элвин Тан (Alvin Tan), добавляя, что ситуация еще может изменится, и его укрепление остается предварительным.
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