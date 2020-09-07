Справочный курс гривны 7 сентября повышен на 0,1 коп до 27,7383 грн/$1

|Показатель
|04.09.2020
|04.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7391
|27.7383
|0.003
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:26 07.09.2020 |
Национальный банк 7 сентября повышен справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.1 коп. до 27.7383 UAH/USD.
|Показатель
|04.09.2020
|04.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7391
|27.7383
|0.003
Данные: НБУ
|
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