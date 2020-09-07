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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.09.2020
11:21 07.09.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 7 сентября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,7239
|Глобус
|27,7500
|Креди Агриколь
|27,6700
|Укрстройинвестбанк
|27,7500
|Правекс
|27,6500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,7800
|OTP Bank
|27,6500
|Укргазбанк
|27,7800
|Укрэксимбанк
|27,6300
|Земельный капитал
|27,7863
|Укргазбанк
|27,6200
|OTP Bank
|27,8000
|Глобус
|27,6200
|Банк Сич
|27,8000
|Укрстройинвестбанк
|27,6000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6000
|Форвард банк
|27,8000
|Банк Сич
|27,6000
|Укрэксимбанк
|27,8300
|Приватбанк
|27,5500
|Креди Агриколь
|27,8500
|Ощадбанк
|27,5000
|Правекс
|27,8500
|Альфа-банк
|27,4500
|Приватбанк
|27,8552
|ПроКредит Банк
|27,4000
|Ощадбанк
|27,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3972
|ПроКредит Банк
|27,9000
|Форвард банк
|27,3500
|Альфа-банк
|28,0500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|32,6643
|Укрстройинвестбанк
|32,8000
|OTP Bank
|32,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,8200
|Креди Агриколь
|32,6400
|Банк Сич
|32,8500
|Глобус
|32,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|32,8800
|Укрэксимбанк
|32,5500
|Укргазбанк
|32,8800
|Банк инвестиций и сбережений
|32,5500
|Приватбанк
|32,8947
|Банк Сич
|32,5500
|OTP Bank
|32,9000
|Правекс
|32,5000
|Глобус
|32,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|32,4675
|Ощадбанк
|32,9200
|Форвард банк
|32,4500
|Правекс
|32,9500
|Укргазбанк
|32,4200
|Земельный капитал
|32,9656
|Укрстройинвестбанк
|32,4000
|Креди Агриколь
|32,9700
|Приватбанк
|32,3500
|Украинский Капитал
|33,0000
|ПроКредит Банк
|32,1900
|Форвард банк
|33,0000
|Ощадбанк
|32,1000
|Укрэксимбанк
|33,0500
|Альфа-банк
|32,1000
|ПроКредит Банк
|33,0900
|Украинский Капитал
|30,5000
|Альфа-банк
|33,1000
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