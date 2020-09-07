Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.09.2020

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.09.2020

11:21 07.09.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 7 сентября 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Земельный капитал 27,7239 Глобус 27,7500
Креди Агриколь 27,6700 Укрстройинвестбанк 27,7500
Правекс 27,6500 Райффайзен Банк Аваль 27,7800
OTP Bank 27,6500 Укргазбанк 27,7800
Укрэксимбанк 27,6300 Земельный капитал 27,7863
Укргазбанк 27,6200 OTP Bank 27,8000
Глобус 27,6200 Банк Сич 27,8000
Укрстройинвестбанк 27,6000 Банк инвестиций и сбережений 27,8000
Банк инвестиций и сбережений 27,6000 Форвард банк 27,8000
Банк Сич 27,6000 Укрэксимбанк 27,8300
Приватбанк 27,5500 Креди Агриколь 27,8500
Ощадбанк 27,5000 Правекс 27,8500
Альфа-банк 27,4500 Приватбанк 27,8552
ПроКредит Банк 27,4000 Ощадбанк 27,9000
Райффайзен Банк Аваль 27,3972 ПроКредит Банк 27,9000
Форвард банк 27,3500 Альфа-банк 28,0500
Украинский Капитал 27,0000 Украинский Капитал 28,5000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Земельный капитал 32,6643 Укрстройинвестбанк 32,8000
OTP Bank 32,6500 Банк инвестиций и сбережений 32,8200
Креди Агриколь 32,6400 Банк Сич 32,8500
Глобус 32,6000 Райффайзен Банк Аваль 32,8800
Укрэксимбанк 32,5500 Укргазбанк 32,8800
Банк инвестиций и сбережений 32,5500 Приватбанк 32,8947
Банк Сич 32,5500 OTP Bank 32,9000
Правекс 32,5000 Глобус 32,9000
Райффайзен Банк Аваль 32,4675 Ощадбанк 32,9200
Форвард банк 32,4500 Правекс 32,9500
Укргазбанк 32,4200 Земельный капитал 32,9656
Укрстройинвестбанк 32,4000 Креди Агриколь 32,9700
Приватбанк 32,3500 Украинский Капитал 33,0000
ПроКредит Банк 32,1900 Форвард банк 33,0000
Ощадбанк 32,1000 Укрэксимбанк 33,0500
Альфа-банк 32,1000 ПроКредит Банк 33,0900
Украинский Капитал 30,5000 Альфа-банк 33,1000


 

ПО РУБРИКАМ

15:52 Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение «Ощадбанка» в Фонд гарантирования вкладов

15:49 НБУ пересмотрел размер корректирующих коэффициентов по ОВГЗ

15:48 Украинцы в августе продали больше валюты, чем купили - НБУ

15:46 Международные резервы Украины в августе выросли на 1% - НБУ

13:18 Евро стабилен к доллару 7 сентября перед заседанием европейского центробанка

12:35 Размер гарантированного банковского вклада планируют повысить втрое

12:27 Остаток средств на корсчетах банков 07.09.20

12:26 Справочный курс гривны 7 сентября повышен на 0,1 коп до 27,7383 грн/$1

12:03 Биржи АТР 7 сентября закрылись в основном снижением вслед за рынками США

11:57 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.09.20

11:40 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 04.09.2020

11:21 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.09.2020

11:07 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 04.09.20

09:01 Доллар 7 сентября стабилен на фоне сниженного объема торгов и в ожидании заседания ЕЦБ

08:56 Золото 7 сентября умеренно дорожает на снижении аппетита к риску на биржах

• дальше…

17:28 В Швейцарии открыли 15-километровый ж/д тоннель в Альпах

16:42 Беларусь за август потеряла почти 16% золотовалютных резервов

16:37 В МИД Украины указали на дезинформацию РФ относительно якобы заявлений ООН об ответственности Украины за поставку воды в Крым

15:44 Меркель не исключает санкций против «Северного потока - 2»

10:00 «Примитивизм и пошлость»: президент Сербии прокомментировал хамский комментарий МИД РФ

09:50 Косово и Сербия договорились о нормализации экономических отношений

04.09 Кто нарушает оружейное эмбарго в Ливии и при чем тут рейсы России и Эмиратов: что узнали СМИ из доклада ООН

04.09 США перебрасывают военных и танки на учения в Литву

04.09 НАТО требует международного расследования отравления Навального

04.09 Столтенберг: Греция и Турция согласились на переговоры по восточному Средиземноморью

04.09 Кипр блокирует санкции ЕС за Керченский мост и кибератаки на Бундестаг

03.09 Суд в США признал массовую слежку АНБ за гражданами незаконной

03.09 Против НАТО и санкций: грозит ли Черногории разворот к России

03.09 Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН

03.09 Аргентина договорилась о реструктуризации долга на $65 миллиардов

• дальше…

15:57 В Украине могут вырасти штрафы для рыболовов-браконьеров

15:55 В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков

08:36 Минюст выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48

08:19 В Украине начнут штрафовать за ЗD номерные знаки

03.09 Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

01.09 В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м

31.08 Процедура получения денег за «пакет малыша» меняется с 1 сентября

31.08 В Украине собираются ввести обязательный техосмотр

31.08 В Минздраве назвали медицинские и научные учреждения, присоединившиеся к пилотному проекту по трансплантации

28.08 Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

27.08 В Украине создали Национальную социальную сервисную службу

27.08 Полдесятка «Элита-Центров». Получат ли квартиры инвесторы «Аркады», вложившие 9 млрд грн

26.08 Две трети украинцев считают себя бедными

26.08 Украина с 29 августа ввела 30-дневный запрет на въезд в страну, кроме транзита

• дальше…

16:59 Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина

16:37 В МИД Украины указали на дезинформацию РФ относительно якобы заявлений ООН об ответственности Украины за поставку воды в Крым

13:41 Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы

12:59 Коломойский, Боголюбов и Григоришин попали в список сомнительных обладателей «золотых паспортов» Кипра

09:32 Атака с двух сторон. Зачем Коломойский и Ермак растаскивают фракцию «слуг народа»

09:15 Что делали над Украиной американские бомбардировщики B-52

07:59 Летающая Верещук. Кто из кандидатов сможет рассмешить избирателей больше, чем Зеленский

04.09 Президенту Украины не доверяют 49% украинцев, Раде - 75%, Кабмину - 72%, чиновникам - 78% - опрос

04.09 Принуждение к свободной торговле: чем опасен прорыв в переговорах о ЗСТ с Турцией

04.09 Новый кошмар для бизнеса. Как Зеленскому создадут «Бюро экономического беззакония»

04.09 Все продано без нас: Будут ли бунтовать «слуги-мажоры» из-за торговли местами в списке

04.09 Кипр блокирует санкции ЕС за Керченский мост и кибератаки на Бундестаг

04.09 Кампания за Фокина и Кравчука: Почему Банковая стала на защиту минских переговорщиков

04.09 Зеленский отказался комментировать дело скандального Окружного админсуда Киева

04.09 Печерский суд разблокировал взыскание денег ПриватБанка в пользу Суркисов

• дальше…

16:51 Билл Гейтс считает, что грузовики Tesla Semi и электрические самолёты «не взлетят»

13:48 Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11 %

13:30 Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class

12:27 Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook

04.09 SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая

04.09 В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости

03.09 Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов

03.09 Skoda рассекретила первый электрический кроссовер

03.09 Google представила новый режим для планшетов Android

03.09 Новая система от Microsoft поможет в борьбе с дипфейками

02.09 Индия заблокировала PUBG и 117 китайских приложений

02.09 Peugeot 3008 обновился: «клыки льва» и «упрощенный» гибрид

02.09 Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов

02.09 Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme

01.09 Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно