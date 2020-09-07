Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 04.09.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|04.09
|-
|100.0 (6.0; 84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|02.09
|26460.0 (5.0)
|-
|03.09
|25014.0 (5.0)
|-
|04.09
|20016.0 (5.0)
|92220.0 (6.0; 7)
Данные НБУ