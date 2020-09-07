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Доллар 7 сентября стабилен на фоне сниженного объема торгов и в ожидании заседания ЕЦБ
09:01 07.09.2020 |
Курс доллара в понедельник утром практически не меняется к другим основным мировым валютам на фоне сниженного объема торгов и в ожидании инвесторами заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 EET курс доллара к иене рос до 106,27 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,23 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,1835 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1837 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,2%, до 92,9 пункта.
В понедельник объем торгов на валютном рынке несколько снижен, поскольку биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником - Днем труда, который отмечается в первый понедельник сентября.
Ключевым событием недели для валютных инвесторов является заседание европейского центробанка, которое состоится в четверг, 10 сентября. Аналитики не ожидают существенных изменений в политике, но сосредотачивают внимание на сообщениях и прогнозах регулятора.
Эксперты, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что резкое падение акций США на прошлой неделе также побудило некоторых трейдеров скорректировать свои позиции по доллару.
"Данные по занятости, которые показали снижение уровня безработицы и рост доходности казначейских облигаций США, сегодня поддерживают доллар.... Однако то, что давит на валюту - огромное падение акций США (на прошлой неделе)", - сказал агентству главный валютный стратег-аналитик Mizuho Securities Масафуми Ямамито (Masafumi Yamamito).
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