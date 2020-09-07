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Золото 7 сентября умеренно дорожает на снижении аппетита к риску на биржах
08:56 07.09.2020 |
Цена на золото в понедельник утром подрастает на общем снижении рисковых настроений на рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,32%, или на 6,1 доллара, до 1940,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 2%, до 27,245 доллара за унцию.
В понедельник инвесторы предпочитают отказываться от покупки рисковых активов в пользу более надежных, к которым традиционно относится золото. Так, большинство фондовых индексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в понедельник снижается.
Поводом для ухода в активы-убежища послужили сомнения по поводу восстановления мировой экономики после спада, вызванного пандемией нового коронавируса. Число случаев заражения продолжает расти, в мире возникает все больше новых вспышек, что приводит к новым карантинным мерам в некоторых странах.
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