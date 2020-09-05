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В проекте госбюджета-2021 закладывается курс около 29 грн/1$ - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс около 29 грн/1$.
"Курс валют закладывается в районе 29 гривень, он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 гривен в этом году", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.
Премьер отметил, что это показатель, который дает гражданам и инвесторам уверенность, что курс валют будет держаться стабильно.
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