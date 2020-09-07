НБУ в шесть раз сократил покупку валюты на межбанке

На этой неделе - с 31 августа по 4 сентября - Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн. Это в шесть раз меньше, чем неделей раньше, когда Нацбанк купил $68 млн, сообщили в НБУ.

На этой неделе Нацбанк не продавал валюту, а все интервенции по покупке валюты проходили по единому курсу.

Всего с января 2020 года Национальный банк Украины пополнил резервы на $4,5 млрд.