Справочный курс гривны 4 сентября понижен на 3,43 коп до 27,7391 грн/$1

|Показатель
|03.09.2020
|04.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7048
|27.7391
|0.124
Данные: НБУ
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12:39 04.09.2020 |
Национальный банк 4 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.43 коп. до 27.7391 UAH/USD.
|Показатель
|03.09.2020
|04.09.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7048
|27.7391
|0.124
Данные: НБУ
|
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