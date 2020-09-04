Финансовые новости
- |
- 04.09.20
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 03.09.20
11:34 04.09.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 3 сентября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|31.08
|175870 (5.0)
|-
|01.09
|23452.0 (5.0)
|-
|02.09
|26460.0 (5.0)
|03.09
|25014.0 (5.0)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый кошмар для бизнеса. Как Зеленскому создадут «Бюро экономического беззакония»
|Все продано без нас: Будут ли бунтовать «слуги-мажоры» из-за торговли местами в списке
|Кампания за Фокина и Кравчука: Почему Банковая стала на защиту минских переговорщиков
|Зеленский отказался комментировать дело скандального Окружного админсуда Киева
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк разработал мобильное приложение для опросов бизнеса
|Справочный курс гривны 4 сентября понижен на 3,43 коп до 27,7391 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 03.09.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.09.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.09.2020
|Остаток средств на корсчетах банков 04.09.20
Это интересно
|Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов
|Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme
|Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning
|«Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами
|Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
|Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска
|Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%